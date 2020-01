“Ma chi è stato?”. GF Vip, Licia Nunez entra nel bagno e la scoperta è parecchio imbarazzante (Di martedì 21 gennaio 2020) Una puntata piena di spunti quella di ieri. Tra i protagonisti anche Ivan Gonzalez. Sembra infatti che l’ex Uomini e Donne sia stato artefice di un errore di mira che ha mandato su tutte le furie gli altri inquilini della casa. A raccontare quello che è successo è stata Licia Nunez. “Che schifo io non pulisco. Ma uno si sgrolla e non vede che ci sono peli e lo sporco? ”. “Ma si può fare la cacca e macchiare tutto e non pulire? Ragazzi in quel water c’è l’arcobaleno, dal giallo al marrone, hanno lasciato proprio tutto dentro senza pulire, ma che schifezza, pure i peli c’erano. Io non ce la faccio ragazzi. Tutto zozzo è il cess0. I peli erano neri quindi non è Gennaro. Io sto male per questa cosa, non è solo schifo, se trovo queste cose non mi sento bene. Giuro che non sono stata bene”. Continua dopo la foto Poi ha aggiunto: “Era in bagno L’ha fatta Ivan sulla tavoletta. Mi ha ... caffeinamagazine

