LIVE Brindisi-Paok 73-71, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sorpasso pugliese ad un quarto dalla fine! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-73 Canestro da due di Banks. 73-73 Shorter firma il nuovo pari. INIZIA L'ULTIMO QUARTO! 73-71 BAAAANKS!!! Tripla quasi sulla sirena del terzo periodo. 70-71 Tripla di Shorter che placa l'entusiasmo salentino. 70-68 Gaspardo da due! Segnano solo gli italiani ora. 68-68 Ancora Zanelli! Gioco da tre punti che vale la parità. 65-68 Rubata di Gaspardo, vola Zanelli tra l'entusiasmo del pubblico! 63-68 Jumper importante di Brown su assist di Zanelli. 59-66 Piccolo strappo degli ospiti che provano a scappare di nuovo via. 57-61 Due liberi realizzati da Margaritis. 57-59 Jumper di Stone. 54-58 Preciso ai liberi Thompson. 51-58 Rubata di Stone che manda al ferro Banks. 49-58 Risponde Banks dal centro dell'area. 47-58 Tripla di Smith. 47-55 Jumper di Best e Stone. INIZIATO IL TERZO PERIODO. 45-53 Tripla di ...

