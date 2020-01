L'auto che guida da sola è realtà ma le strade non sono pronte (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci vorrebbe la guida autonoma già da tempo. Alzi la mano chi, mentre si trova in automobile nel traffico, non sogna di occuparsi d'altro al posto di dover prestare attenzione a quanto accade intorno. E che l'auto lo porti a destinazione. Nulla a che vedere con il piacere di percorrere una strada di campagna ammirando il panorama, senza chi in scooter ci taglia la strada, l'agente che ci multa travestito da semaforo o i cartelli da trenta righe che bisogna leggere fino in fondo prima di superarli, perché lì inizia la Ztl. Intanto la pubblicità ci riempie di messaggi riguardanti le fantastiche nuove possibilità offerte dalle auto di nuova e prossima generazione, facendo apparire già superate anche quelle che parcheggiano da sole. Si parla quindi dei cinque livelli di sistemi per la guida autonoma, un percorso tecnologico che ci porterà a poter dire all'auto "portami a casa", oppure "guido ... panorama

