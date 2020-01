La regina Elisabetta è morta? Parla Buckingham Palace (Di martedì 21 gennaio 2020) Da pochissimo alcuni rumors stanno mandano nel panico il mondo anglosassone e non solo. Infatti alcune fonti hanno rivelato che la regina Elisabetta, ormai a ne 93 anni, sarebbe morta di infarto. L’improvvisa dipartita della sovrana porterebbe, secondo alcuni, ad una crisi radicale quasi come in periodo di guerra. Buckingham Palace starebbe celando il corpo di Elisabetta appunto per evitare il caos. Ma c’è del vero in questi rumor? Scopriamolo insieme. Infarto improvviso Su Twitter è nato il caos dopo che alcuni tweet hanno lanciato l’allarme dell’improvvisa morta della sovrana d’Inghilterra. I rumors sono stati intensificati anche dalla notizia dell’abdicazione a favore del principe Carlo. Secondo questi tweet l’abdicazione sarebbe una “notizia copertura” per mascherare la morte di Elisabetta. Il rumor è nato da un gruppo di ... velvetgossip

welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - NicolaPorro : La Regina Elisabetta II alla fine con la #Megexit si è tolta un peso. Ce ne parla @editoreruggeri ????? - SADGASMV : mi metto a sistemare la camera se per quando ho finito non vedo quel banner di londra denuncio la regina elisabetta per danni morali -