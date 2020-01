Il caccia "invisibile" di Israele appare sui radar: ecco cosa è successo (Di martedì 21 gennaio 2020) Paolo Mauri Un F-35 "Adir" della Iaf, l'Aeronautica Militare Israeliana, è comparso sui radar durante un'esercitazione Un F-35I "Adir" dell'Aeronautica militare israeliana, la Iaf, è comparso per qualche minuto sui radar durante un'esercitazione che si è tenuta presso l'aeroporto militare Ramon International nella valle di Timna, a sud del deserto di Arava. No, non si tratta di un nuovo tipo di radar in grado di intercettarlo e seguirlo, come i russi, con tanta propaganda, ogni tanto ci ricordano, bensì il pilota ha attivato il transponder per segnalare un guasto ai sistemi di comunicazione "squawkando", come si dice in gergo aeronautico, il codice 7600 che ha così reso immediatamente visibile il velivolo a tutti i radar e pertanto è stato possibile seguire il volo dell'F-35 per un breve lasso di tempo anche sulle ben note applicazioni per smartphone che si connettono alla ... ilgiornale

