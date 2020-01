I retroscena di Blogo: Il cantante mascherato verso la seconda edizione (Di martedì 21 gennaio 2020) E' la grande novità di questo inizio di anno, televisivamente parlando. Il riferimento è al nuovo show diretto e condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato. I dati di ascolto sono assolutamente buoni ed i margini di crescita, non solo in termini di audience, ci sono tutti. Grande soddisfazione in casa Rai che fresca di nomine già guarda avanti alla prossima stagione televisiva. Uno dei prodotti su cui si punterà è certamente Il cantante mascherato che avrà dunque una seconda serie nella prossima stagione. L'intrattenimento prime time di Rai 1 del prossimo anno avrà dunque al suo interno la seconda serie dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. I retroscena di Blogo: Il cantante mascherato verso la seconda edizione pubblicato su TVBlog.it 21 gennaio 2020 07:08. blogo

