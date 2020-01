Harry e William, un incontro segreto per tornare “fratelli” - (Di martedì 21 gennaio 2020) Roberta Damiata Lontani dalle decisioni di palazzo, Harry e William spinti dalle rispettive consorti, sono riusciti a ritagliarsi un po' di tempo per chiarirsi e tornare finalmente uniti come erano un tempo e come Lady Diana avrebbe voluto La cosa che più ha amareggiato i sudditi di Sua Maestà ma anche gli amanti della monarchia inglese in tutto il mondo, della decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla corona, è stata sicuramente la separazione tra William ed Harry. I due fratelli, attaccatissimi fin dalla nascita, e soprattutto uniti dopo la morte della loro madre, dopo il matrimonio di Harry si erano inevitabilmente allontanati, cosa che avrebbe dato un enorme dolore a Lady Diana che per loro ha voluto sempre il meglio. Il carattere forte di Meghan Markle, le scaramucce con Kate Middleton, avevano irrimediabilmente incrinato i rapporti da i due fratelli che da ... ilgiornale

