Gregoretti, De Falco: “Non ho votato per non legittimare questo teatro. Troppe forzature”. E su Salvini: “Il nuovo Pellico abbia un po’ di dignità” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Ho disertato la Giunta perché non si poteva fare diversamente. E si è arrivati a questo punto a causa di alcune forzature sia da parte del presidente della Giunta Gasparri, sia da parte del presidente del Senato. Non si può trasformare la Giunta in un palcoscenico politico. Non possiamo legittimare questa trasformazione, né possiamo consentire questo svilimento delle istituzioni“. Così Gregorio De Falco, ex 5 Stelle e senatore del Gruppo Misto, spiega ai microfoni di Radio Radicale, in una intervista rilasciata a Lanfranco Palazzolo, la sua decisione di non partecipare alla riunione della Giunta delle immunità del Senato, in merito alla la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. De Falco puntualizza: “Il presidente Gasparri non ci ha neppure consentito di raccogliere prove importanti, pertinenti, peraltro facili ... ilfattoquotidiano

