Essere su Facebook (più Instagram e Whatsapp) rende 208 miliardi alle pmi in Europa (Di martedì 21 gennaio 2020) Whatsapp, Facebook e Instagram (Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Facebook e le sue app, come Messenger, Instagram e Whatsapp, hanno contribuito a generare per le aziende europee che usano i loro servizi un fatturato di 208 miliardi di euro nel 2018. A calcolarlo è una ricerca che il social network ha commissionato alla società di ricerca Copenhagen Economics per valutare l’impatto e i benefici economici delle sue tecnologie sul business di piccole e medie aziende presenti in 15 paesi del vecchio continente. Dal report, basato sui risultati ottenuti su un campione di 7.700 imprese attive nell’Unione europea, è emerso che nel 2019 l’utilizzo dei servizi forniti da Facebook ha aiutato queste attività a generare un fatturato complessivo di 208 miliardi di euro. In particolare, sfruttando la possibilità di far conoscere la propria produzione a un pubblico sempre più vasto ... wired

