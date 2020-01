È successo dopo gli insulti ‘choc’ a Valeria Marini al Grande Fratello: il vip spara a zero (Di martedì 21 gennaio 2020) L’atteso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini è avvenuto al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, la produttrice si è lasciata andare con i suoi coinquilini e ha accusato più volte la ex stella del Bagaglino di aver rovinato gli equilibri della sua famiglia. Per questo motivo la Marini ha deciso di affrontarla e difendersi. “Io ho incontrato Vittorio che voi due eravate già separati – ha esordito Valeria – Ovviamente questa non era una cosa che mi riguardava. Vittorio ha avuto dei momenti di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me, ci sono tantissime dichiarazioni su di me”. Secondo la Rusic, Valeria avrebbe detto a Cecchi Gori di scegliere tra lei e la figlia, e Cecchi Gori, in quel momento, ha scelto la Marini. ( dopo la foto) Un episodio che tutt’oggi è motivo di frattura tra il produttore e la figlia. ... caffeinamagazine

Aleal95 : RT @AmandaMarzoppi: Complice il raffreddore e dopo alcune cose dette da @gabpex sabato a teatro ho passato ieri e oggi a guardare #OltreLaS… - DarumaView : Si riparte con l’#ANDARAS Traveling Film Festival. Sulla piattaforma FilmFreeway è già online il bando della second… - Marathonbet_IT : Il #Chelsea per bissare il successo dell’andata, l’#Arsenal per tornare a trionfare a #StamfordBridge dopo un pari… -