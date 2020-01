Coppa Italia, Juventus Roma probabili formazioni: rivoluzione Sarri! Buffon dal 1′, fuori Dybala e De Ligt (Di martedì 21 gennaio 2020) Juventus Roma probabili formazioni- Archiviata la vittoria in campionato contro il Parma, la Juventus è pronta a catapultarsi sulla Coppa Italia. Spazio alla sfida contro la Roma valida per i quarti di finale della competizione nazionale. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, con Buffon in porta e difesa composta da Bonucci-Rugani, con De Ligt in panchina. Sugli esterni spazio per Cuadrado e Danilo, con Alex Sandro ancora fermo ai box. Pjanic agirà in posizione di play maker, con ai suoi lati Bentancur e Rabiot, anche se non è esclusa la presenza di Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala. Juventus Roma probabili formazioni: Higuain dal 1′, ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa e Dybala-Ronaldo Ancora qualche dubbio per quel che riguarda il tema offensiva. Bernardeschi e Douglas Costa si giocheranno una maglia da titolare nella posizione di trequartista. Certo del posto Higuain, ... juvedipendenza

