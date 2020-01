Bimba di 6 Anni Muore Dopo un Incendio in Casa, Arrestata La Mamma per Omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Incendio nella Casa di Servigliano (Fermo) in cui lo scorso 8 gennaio ha perso la vita una bambina di 6 Anni, sarebbe doloso. Ad appiccare il fuoco sarebbe stata la madre della piccola, una donna di origini bulgare, ora in stato di fermo. Le forze dell’ordine, al momento, non confermano né smentiscono. Giorni fa la sorellina della Bimba era stata portata via da scuola dai servizi sociali e condotta in una Casa di accoglienza, mentre la madre veniva di nuovo interrogata dagli inquirenti prima di essere Arrestata. Il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni, ha affermato che da quando a settembre la famiglia era arrivata nella cittadina “non si era mai rivolta all’amministrazione e faceva poca vita sociale“. Ora l’autopsia sul corpo della bambina potrebbe far luce su quanto accaduto. youreduaction

robertalombardi : ?? Mi sento offesa come #donna e madre di una bimba di 6 anni all'idea che la #Rai possa ospitare frasi #sessiste e… - Agenzia_Ansa : Bimba di sei anni morta in un incendio, arrestata la madre. La donna è accusata di omicidio. Le fiamme sono divampa… - LaStampa : Bimba di tre anni scomparsa da casa viene ritrovata con il fedele cane al suo fianco @fulviocerutti -