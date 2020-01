Ashley Graham ha partorito: è nato il primo figlio (Di martedì 21 gennaio 2020) La gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamLa gravidanza di Ashley GrahamAshley Graham è diventata mamma. La modella 32enne e il marito Justin Ervin hanno dato il benvenuto al primogenito lo scorso 18 gennaio, anche se la notizia trapela solo adesso. Un maschietto, come la neomamma aveva svelato pochi mesi fa, di cui però non si consoce ancora il nome. A dare la bella notizia, via social, è stata lei stessa: «Alle 6pm di sabato le nostre vite sono cambiate in meglio», ha scritto Ashley condividendo su Instagram una breve Storia e taggando il marito, che ha ricondiviso la frase. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso agosto, in occasione dell’anniversario di matrimonio di Ashley e Justin, che si sono ... vanityfair

