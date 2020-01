Anna Falchi, appuntamento al buio con un Vip: “Sapevo chi era” (Di martedì 21 gennaio 2020) La vita in diretta, Anna Falchi parla di amori nati sul Web e confessa il suo appuntamento al buio Anna Falchi è stata ospite a La vita in diretta nella puntata di oggi. L’attrice è intervenuta nello spazio in cui Alberto Matano ha parlato di chat in cui è possibile conoscere altre persone, insomma di … L'articolo Anna Falchi, appuntamento al buio con un Vip: “Sapevo chi era” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

infoitcultura : Sanremo, Anna Falchi difende Amadeus: «Non ha sbagliato, quelle frasi non erano sessiste» - FredMosby_ : @Jade___Mermaid Ma noi vogliamo vedere i vestiti disegnati di Anna Falchi! - infoitcultura : Anna Falchi: “Amadeus non ha sbagliato, è una caccia alle streghe” -