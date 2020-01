Allarme del Ministero: “Non usate l’alluminio per avvolgere i cibi dei bambini” (Di martedì 21 gennaio 2020) avvolgere i cibi dei bambini con la carta di alluminio può comportare gravi rischi alla salute: l’Allarme è stato lanciato dal Ministero. Secondo gli esperti, infatti, le vaschette e i fogli di alluminio migrando potrebbero portane gli alimenti “a un superamento della dose massima stabilita“. Questo significa, in altre parole, l’esposizione dei più piccoli a seri rischi di salute. Ministero della Salute: Allarme alluminio Il Comitato di sicurezza alimentare ha diffuso una nota sul sito del Ministero della Salute nella quale invita a non incartare i cibi dei bambini con l’alluminio. Infatti, questo particolare tipo di vaschetta o di fogli di carta favorisce la migrazione della sostanza sui cibi e può portare al superamento delle soglie massime stabilite. Ciò significa che per le donne incinta e per i più piccoli il rischio riguarda la salute. ... notizie

