Super Nintendo World, apre il parco divertimenti dedicato a Super Mario (Di lunedì 20 gennaio 2020) Super Nintendo World, l’espansione a tema Super Mario all’interno degli Universal Studios, promette di essere una delle attrazioni del parco a tema più interessanti e ricche di tecnologia. Il parco, che debutterà a luglio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella città di Osaka, sarà dotato di braccialetti elettronici chiamati “Power Up Bands” che si sincronizzeranno con un’applicazione per smartphone e tracceranno le attività digitali mentre si passeggia, secondo il reporter di ‘Bloomberg‘, Kurumi Mori, che ha partecipato a un evento stampa martedì, durante il quale sono stati illustrati i nuovi elementi del Super Nintendo World. Secondo Mori, i braccialetti permetteranno agli ospiti di raccogliere monete e di competere contro gli altri partecipanti del parco. Thierry Coup, il direttore creativo di Universal Creative (la divisione di ... nonsolo.tv

