Sardine, arriva a marzo il libro dei quattro fondatori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriverà a marzo per Einaudi Stile Libero “Le Sardine non esistono”, il primo libro sul movimento scritto a otto mani dai fondatori Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni Il volume, viene sottolineato, è il frutto delle domande, degli spunti, delle speranze di chi sta tornando a vivere le città, le strade e la natura come spazi di libertà. Descrive un perimetro di valori e principi fondamentali, come la solidarietà, la tutela dell’ambiente, il rispetto del prossimo, i diritti, l’inclusione, la non-violenza, l’antifascismo. «Siamo tanti – scrivono le Sardine – Non importa se ci chiamano Sardine. Potevamo essere storioni, salmoni o stambecchi. La verità è che siamo persone: migliaia di cittadini di ogni età che stanno riempiendo piazze, strade e sentieri dell’Italia intera. Tutto è successo grazie a un ... open.online

