Sanremo 2020, i look dei cantanti alle prove (Di lunedì 20 gennaio 2020) ElodieAnastasioLeo GassmannEnrico NigiottiJunior CallyTecla InsoliaÈ vero, la 70esima edizione del Festival di Sanremo prenderà il via ufficialmente il 6 febbraio. Ma il Festivalone nazionale, in qualche modo, è già iniziato. E non parliamo solamente delle polemiche – sensate o pretestuose – che come ogni anno anticipano di giorni, se non di settimane, l’apertura della kermesse all’Ariston. I 24 BIG IN GARA A Sanremo 2020: Festival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in garaFestival di Sanremo 2020: i Big in ... vanityfair

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -