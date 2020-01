Repubblica – Varriale: «Di solito, quando un film si rivela un flop, la colpa è del produttore» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un concentrato delle dichiarazioni della domenica, quello di Antonio Dipollina su Repubblica che parte dalla lite a distanza tra Marotta e Petrachi sul mancato scambio Spinazzola-Politano L’uppercut di Marotta su Sky Sport sula foto di Politano con la sciarpa giallorossa «Faccio notare che Spinazzola non ha fatto nessuna foto con la sciarpa dell’Inter». E il gancio sinistro di Petrachi “parlando di corto circuito nella dirigenza dell’Inter, tra manager, e non si sono parlati, e il direttore sportivo etc” Va di scena anche il flop del Napoli, un film che ha poco da far sorridere A 90° Minuto un accorato Enrico Varriale usa una curiosissima metafora per parlare della crisi del Napoli: «Di solito, quando un film si rivela un flop, la colpa è del produttore». L'articolo Repubblica – Varriale: «Di solito, quando un film si rivela un flop, la colpa è del ... ilnapolista

