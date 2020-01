Meteo d'inverno: gelo e anticiclone da record in Gran Bretagna (Di lunedì 20 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: le temperature minime del giorno 19 gennaio sono state particolarmente basse sulle Isole Britanniche, dove i valori al di sotto dello zero sono stati numerosi. Particolarmente bassa la minima di -5,7° registrata nella località di Mullingar, nel centro della solitamente mite Irlanda, una località che ha una temperatura media minima di 2,6°, ma che in passato ha visto temperature molto basse, come i -11,5° registrati il 12 gennaio 1982. Ma le temperature sono state al di sotto dello zero su tutto il territorio britannico, compresa l'Inghilterra meridionale. Questa situazione è stata determinata dalla combinazione di due fattori: la forte cellula di alta pressione con un valore superiore ai 1049 hPa, ed aria fredda che giunge dall'Europa orientale e che ha invaso il Regno Unito da est. L'alta pressione mantiene condizioni di cielo sereno con forte ... meteogiornale

LuciaMosca1 : (Meteo: esperti del settore pronti ad inserire l'inverno 2019/2020 tra i più caldi degli ultimi 30 anni ma...) Seg… - ennemme : Al momento di quasi certo sembra esserci solo che quest'inverno, salvo colpi di coda (che però non dovrebbero cambi… -