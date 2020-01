LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-4, break dell’australiano (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Arriva il break di Purcell, che trova il passante di dritto. 15-40 Super accelerazione di Purcell e altre due palle break per lui. 15-30 Rovescio vincente dell’Australiano. 15-15 Purcell mette in corridoio la risposta. 3-3 Purcell chiude bene a rete. 40-30 Servizio e dritto per Purcell. 30-30 Fuori di poco la risposta di Jannik. 15-30 Fantastico passante di rovescio di Sinner. 15-15 Fuori di poco la volée in allungo di Sinner. 3-2 Importantissimo game vinto da Sinner, che ha annullato tre palle break. A-40 Altro scambio duro e vinto da Jannik. 40-40 Ancora parità. A-40 Sinner chiude con il rovescio. 40-40 Sinner annulla tutto con una bella prima. 40-A C’è una terza palla break per Purcell. Brutto errore di rovescio di Sinner. 40-40 Anche la seconda palla break scappa via. Lungo il dritto di Purcell. 30-40 Scambio durissimo e ... oasport

