LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: tutto facile per il greco (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET Tsitsipas (2-6) – Altro attacco poco convinto di Caruso, Tsitsipas piazza il secondo break e conquista il secondo set in quaranta minuti di gioco. LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 0-40 La smorzata di Tsitsipas sorprende Caruso salito a rete. Tre SET POINT in arrivo per il greco. 0-30 Tsitsipas prende il controllo dello scambio e chiude con il dritto. 0-15 Caruso si ferma in rete. GAME Tsitsipas (0-6 2-5) – Bel punto del greco che chiude con un tocco al volo di grande sensibilità. 40-15 Altro fallo di piede chiamato a Tsitsipas sulla seconda di servizio. 40-0 Out il rovescio del tennista di Avola. 30-0 Bene Tsitsipas con il dritto, Caruso si ferma in rete. 15-0 Caruso prova a salire a rete ma si ritrova la palla tra i piedi e non riesce ad addomesticarla. GAME Caruso (0-6 2-4) – Per la prima volta Caruso chiude a zero sul ... oasport

