L’allarme dalla Libia: “Almeno 41 terroristi siriani stanno arrivando in Italia” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il portavoce dell’esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar lancia L’allarme terrorismo, chiamando in causa l’Italia: “Nelle ultime 48 ore più di 41 terroristi siriani hanno lasciato le coste di Tripoli diretti verso l’Italia con l’aiuto dei trafficanti di esseri umani sostenuti dal Governo di accordo nazionale”. La dichiarazione sembra una risposta al presidente turco Erdogan. Il terrorismo internazionale torna al centro della discussione politica nella stessa giornata dalla conferenza di Berlino sulla Libia. E a riportare il tema all’attenzione di tutti i leader internazionali e, in particolare, del governo italiano, è il portavoce dell’autoproclamato esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. “Nelle ultime 48 ore – afferma Ahmed al Mismari – più di 41 terroristi siriani hanno lasciato le coste di Tripoli diretti verso l’Italia con l’aiuto dei ... limemagazine.eu

