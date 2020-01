Joaquin Phoenix su Leonardo DiCaprio: "Ai provini davano sempre le parti a lui" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Joaquin Phoenix ha celebrato il talento di Leonardo DiCaprio ai SAG Award 2020 e ha ricordato di quando ai provini era assolutamente imbattibile. Joaquin Phoenix ha vinto ai SAG Award 2020 per la sua interpretazione in Joker e nel suo discorso di ringraziamento ha voluto celebrare il talento degli altri attori nominati allo stesso premio: Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver e Taron Egerton. Nello stesso discorso, Joaquin Phoenix ha voluto dedicare il suo premio ad Heath Ledger, ma ha anche ricordato di quando era agli inizi della carriera e lui ed altri giovani colleghi venivano scartati ai provini a favore di un altro giovane attore, sempre lo stesso, che era appunto Leonardo DiCaprio. "Di solito eravamo io e altri due tizi in ... movieplayer

