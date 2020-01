Incidente all’alba a Codevilla, uomo accusa malore e finisce fuori strada col camion: morto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un uomo le cui generalità sono ancora sconosciute è morto questa mattina sulla strada provinciale 1 all'altezza di Codevilla, in provincia di Pavia. Stando a quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo sarebbe finito fuori strada col suo camion dopo aver accusato un malore al volante. Non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Voghera e i vigili del fuoco di Pavia. fanpage

