"Il sessismo incide sulla violenza contro le donne, la Rai non deve esprimere questa cultura" (Di lunedì 20 gennaio 2020) “La Rai dovrebbe fare il massimo per non esprimere una certa cultura, basata su modelli che perpetuano la violenza contro le donne”. E poi: “Altrimenti è inutile fare leggi contro la violenza sulle donne”. E ancora: “La vita di una donna vale certamente più di una canzone”. Si parla del caso Sanremo e Paola Di Nicola, magistrata, attualmente all’ufficio Gip del Tribunale di Roma, richiama la convenzione di Istanbul, il documento del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Per lei, da anni impegnata nella lotta agli stereotipi che ancora gravano sulle donne, le frasi pronunciate da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del Festival della canzone italiana e la partecipazione alla gara del cantante, Junior Cally, ... huffingtonpost

