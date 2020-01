Il primo smartphone con fotocamera frontale da 44 MP è realtà, ma non si sa chi l’ha prodotto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Circola in rete la fotografia di uno smartphone ignoto con una fotocamera frontale dual punch hole da 44 MP L'articolo Il primo smartphone con fotocamera frontale da 44 MP è realtà, ma non si sa chi l’ha prodotto proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

