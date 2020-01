Gregoretti | Di Maio contro Salvini | “Scriverà ‘Le mie prigioni’ come Pellico? Fa ridere

Gregoretti - Di Maio : “Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo - ma è solo tattica. La magistratura si occuperà della questione” : “Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica. Il nostro obiettivo come parlamento deve essere di lavorare per i cittadini, la magistratura si occuperà della questione Gregoretti. Ognuno si prenda le sue responsabilità”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Esteri Ue, a proposito del voto della Giunta per l’immunità del Senato sul caso ...

Gregoretti - Salvini ad Affaritaliani "Anche Conte e Di Maio a processo" : "Conte e Di Maio sapevano tutto, a processo anche loro". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto alla domanda di Affaritaliani.it se sul caso Gregoretti chiamerà a testimoniare, in caso di processo, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro... Segui su Affaritaliani.it

Gregoretti - Di Maio : Diciotti era diverso : 18.23 "Ero vicepremier quando ai tempi della Diciotti bloccammo quella nave perché l'Ue non voleva prendersi una parte dei migranti a bordo, e mi sono autodenunciato. Il caso Gregoretti è arrivato un anno dopo ed è propaganda perché la redistribuzione era già in corso in tutta Europa". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Di Maio, a Studio Aperto,sostenendo: sono casi "diversi". Poi parla del Movimento: in questa fase "deve ...

Presidente del Senato di parte. Ha fatto un assist a Salvini. Parla Maiorino (M5S) : “Sulla Gregoretti siamo alla farsa. Le istituzioni usate come volantino elettorale” : “La Casellati ha deciso si svestire la divisa di arbitro imparziale per indossare la maglia delle opposizioni”. Sul caso Gregoretti la senatrice M5S, Alessandra Maiorino, non fa sconti alla Presidente del Senato. L’hanno spuntata le opposizioni: sul processo a Salvini per il caso Gregoretti si vota il 20 gennaio. Decisiva la scelta del Presidente del Senato di schierarsi con loro. come giudica il suo atteggiamento? “La battaglia delle ...

Gregoretti - Maiorino (M5s) : “Presidente Casellati ha smesso di essere arbitro - ha indossato maglia di una delle squadre in campo” : “Esprimiamo la nostra preoccupazione circa la terzietà della presidente Casellati”. A dirlo, dopo il voto di stamattina della presidente del Senato in Giunta per il regolamento di Palazzo Madama sul caso Gregoretti in cui è coinvolto Matteo Salvini, la vicepresidente del gruppo M5s, Alessandra Maiorino, che in una nota ha aggiunto: “Unendosi alle opposizioni ha smesso di essere arbitro e ha indossato la maglia di una delle ...

Caso Gregoretti - Salvini tira fuori le mail per ‘incastrare’ Conte e Di Maio : Matteo Salvini chiama in causa Giuseppe Conte e il governo gialloverde per il Caso della nave Gregoretti: azione del Viminale frutto di un’azione collegiale. Matteo Salvini potrebbe trasformare il Caso della Gregoretti da una possibile disfatta in una clamorosa vittoria. Nella sua memoria difensiva il leader della Lega ha sottolineato la collegialità della decisione sulla gestione della nave della Guardia Costiera con a bordo oltre ...

Gregoretti - Salvini passa al contrattacco : “Otto mail per incastrare Conte e Di Maio” : Depositata la memoria difensiva dell’ex ministro: «Ho agito nell’interesse dell’Italia, Palazzo Chigi sapeva»

Gregoretti - Salvini deposita al Senato una memoria difensiva : “Agito nell’interesse dell’Italia e con il pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi”. Ma nelle sue carte non c’è traccia di contatti con Conte e Di Maio : Il leader della Lega Matteo Salvini ha depositato stamattina in Giunta per le autorizzazioni parlamentari di Palazzo Madama la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti, dove assicura di aver agito nell’interesse dell’Italia, “col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Una vicenda, quest’ultima, che aveva convinto il ...

Caso Gregoretti - la difesa di Salvini : il governo decise con me. Scacco a Conte e Di Maio : Gregoretti, la difesa di Matteo Salvini: il leader della Lega punta sull’interesse pubblico e sulla collegialità della decisione. Caso Gregoretti, Matteo Salvini accusa il governo. La linea difensiva dell’ex ministro degli Interni è chiara: vuole trascinare con sé anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri ministri che hanno collaborato con lui. Roma 10/09/2019 – voto sulla fiducia al governo / foto ...

Gregoretti - Conte e Di Maio devono spiegare le differenze col caso Diciotti : La nave Gregoretti in una foto d’archivio (Michele Amoruso/Ipa) Matteo Salvini si difende e spedisce alla giunta per le immunità del Senato la sua memoria difensiva, preparata dall’avvocato e senatrice, nonché ex ministra leghista, Giulia Bongiorno. Il caso, si sa, è quello del blocco della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana fra il 26 e il 31 luglio scorsi: l’unità aveva salvato 131 migranti ma, secondo la linea dei “porti ...

Gregoretti - Giulia Bongiorno e la carta per salvare Salvini. Scacco matto : tira in ballo Bonafede e Di Maio : "Lo Stato è casa mia". Matteo Salvini, la palco del comizio della Lega a Bormio, rilancia la sfida sul possibile processo Gregoretti per sequestro di persona sul caso dei 131 migranti bloccati lo scorso luglio a bordo della nave della Guardia costiera. Leggi anche: "Se suoni, ti apro". Orgoglio Sa

Salvini prova a difendersi sulla Gregoretti portandosi dietro Conte e Di Maio : Matteo Salvini vuole difendersi dall’accusa di sequestro di persona nel caso di Nave Gregoretti portandosi dietro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Con la memoria che verrà depositata questa mattina alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, che dovrà decidere se accogliere o no la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania intenzionato a sollecitare il rinvio a giudizio dell’ex titolare dell’Interno, ribadirà di aver ...

Caso Gregoretti - un autogol per Di Maio : perché Salvini può sorridere : Il Caso della nave Gregoretti potrebbe essere un pericoloso boomerang per Luigi Di Maio. E Salvini è nei guai ma guadagna ancora Tiene ancora banco il Caso della nave Gregoretti, una delle tante questioni che terrà ancora banco sul tavolo della politica italiana con il nuovo anno. Matteo Salvini è nei guai, nel mirino del […] L'articolo Caso Gregoretti, un autogol per Di Maio: perché Salvini può sorridere proviene da www.inews24.it.

Sondaggio sul caso Gregoretti - una manna per Matteo Salvini : "Per il 68% Di Maio è un opportunista" : Tra le tante questioni che arriveranno l'anno nuovo c'è anche quello della nave Gregoretti. Seppur passato in secondo piano dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti, sul caso il 20 gennaio il Senato sarà chiamato a giudicare Matteo Salvini. O meglio, in Aula si dovrà concedere l'autorizzazione o men