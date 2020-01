George Clooney e la moglie Amal sono in crisi (e la colpa sarebbe proprio dell’attore) (Di lunedì 20 gennaio 2020) George Clooney in crisi con la moglie Amal Alamuddin Pare ci sia aria di crisi fra George Clooney e la moglie Amal Alamuddin. Lei sembra stanca del “brutto carattere” dell’attore. Secondo alcune indiscrezioni George Clooney “risponderebbe sempre male” alla moglie Amal. Il tabloid statunitense International Business Times scrive che “George Clooney dà ordini ed è sempre nervoso. Il set lo rende così”. L’attore è impegnato nel suo nuovo film Good Morning, Midnight di cui è anche regista, produttore, sceneggiatore e attore. Lo stress dato dalla grande mole di lavoro lo renderebbe nervoso, motivo per cui tenderebbe a rispondere male alla moglie, famosa avvocato di diritti umani. Sulla rivista che parla di crisi della coppia si legge: “George Clooney dà ordini ed è sempre nervoso. È stressato perché ha dovuto lavorare più a lungo del ... tpi

