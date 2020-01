Enel: premiata da non profit Cdp per leadership in azioni per clima (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Enel è stata inclusa nella rinomata ‘Lista A’ per il cambiamento climatico pubblicata da Cdp, l’organizzazione globale non-profit che si occupa dell’impatto sull’ambiente, che mette a disposizione la più importante piattaforma per valutare la performance delle imprese nella lotta contro il cambiamento climatico. Endesa, la controllata spagnola di Enel, ha ricevuto un punteggio A-.“L’inserimento nella ‘Lista A’ di Cdp rappresenta il riconoscimento del nostro impegno attivo per contrastare il cambiamento climatico promuovendo la decarbonizzazione dei sistemi di produzione di energia, contribuendo al contempo alla diminuzione delle emissioni in altri settori grazie all’elettrificazione della domanda di energia”, sottolinea Francesco Starace, l’ad e direttore generale di Enel. ... calcioweb.eu

