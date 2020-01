Emilia-Romagna: con Bonaccini ex M5s, ex Pdl e un sindaco leghista. A destra esodo verso Lega e Fratelli d’Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Candidati alle regionali in crisi di identità in Emilia-Romagna. Nella granitica regione che Vasco Errani governò per tre mandati, i cambi di casacca abbondano, in un tourbillon di spostamenti tra partiti. Non mancano condannati, e protagonisti di furiose polemiche. Partiamo dai cambi di fronte. A Modena Stefano Bonaccini schiera l’ex grillino Piergiorgio Rebecchi, per anni referente cittadino dei pentastellati, considerato “il Casaleggio” dell’Emilia-Romagna. Nella sue liste anche Marco Fabbri, sindaco di Comacchio ed ex M5s, espulso nel 2014 da Grillo con un post sul Blog delle Stelle. Nella lista dei Verdi, che appoggia il presidente della Regione, c’è anche Gianluca Sassi, il consigliere regionale (mai dimesso) sbattuto fuori dal Movimento perché non ha versato i rimborsi degli eletti al fondo del microcredito, come da regolamento grillino. Nella lista di Bonaccini ... ilfattoquotidiano

