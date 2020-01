Elisa De Panicis frequenta un calciatore? Alfonso Signorini la mette alle strette in diretta e svela l’identità (Di martedì 21 gennaio 2020) Elisa De Panicis, prima concorrente eliminata del Grande Fratello Vip, questa sera è rientrata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Andrea Denver. Il ragazzo in settimana si è sfogato con il resto dei concorrenti manifestando il timore di aver fatto passare un messaggio sbagliato sul suo conto. L’influencer questa sera ha avuto l’opportunità di chiarire la sua posizione in merito a questa vicenda. Elisa De Panicis e le rivelazioni choc Elisa ha deciso di svuotare il sacco e, vista la falsità a parer suo di Andrea Denver, ha deciso di raccontare punto per punto tutta la verità. In primis parlando delle amicizie che il modello veronese avrebbe dovuto farsi in casa: Rita Music e Ivan Gonzalez. In seguito parlando dei vari incontri che i due avrebbero avuto in albergo dopo gli scatti e le registrazioni dei video promo del programma, il tutto ... trendit

