eFarma.com apre agli investitori per conquistare la leadership del mercato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fondata nel 2012 a Napoli, eFarma.com è uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia. “Apriamo il capitale agli investitori per creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia”, ha commentato Francesco Zaccariello, farmacista e amministratore delegato di eFarma.com eFarma.com, e-commerce farmaceutico autorizzato dal ministero della Salute alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, con un catalogo di oltre 65.000 prodotti e consegna gratuita in 24/48h, apre il capitale agli investitori, con una valutazione di circa 20 milioni di euro. Primo player ad entrare nel capitale sociale dell’azienda è la holding Finbeauty. “Abbiamo deciso di aprire il capitale agli investitori per creare il primo pure player del commercio online di farmaci in Italia. Il nostro progetto è molto ambizioso e radica le proprie radici sul ruolo e ... ildenaro

