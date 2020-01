Due super Terre potenzialmente abitabili scoperte “vicino” al Sistema solare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della Carnegie Institution for Science di Washington ha scoperto due super Terre potenzialmente abitabili non troppo distanti dal Sistema solare, rispettivamente a 19 e 40 anni luce. I due esopianeti, GJ180d e GJ229Ac, hanno una massa sensibilmente superiore a quella della Terra e orbitano attorno a due nane rosse, in 106 e 122 giorni. fanpage

