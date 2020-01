Australian Open 2020: prima giornata fortemente condizionata dalla pioggia. Bene Berrettini, Federer e Djokovic (Di lunedì 20 gennaio 2020) La prima giornata degli Australian Open è stata a dir poco complicata. Le piogge che si sono abbattute su Melbourne hanno costretto gli organizzatori a rinviare diverse gare a domani. Bene l’Italia con Matteo Berrettini che si è liberato in tre set (6-3 6-1 6-3) dell’Australiano Harris. Fugato ogni dubbio sulla condizione fisica del tennista romano che è sembrato in palla e ha messo in campo una buonissima prestazione. Ad un passo dalla qualificazione anche Jannik Sinner in vantaggio di due set (7-6 (2) 6-2) prima che la pioggia interrompesse il terzo parziale fermo sul 4-4. Male, invece, Fabio Fognini in svantaggio di due set contro lo statunitense Opelka. Il tennista di Arma di Taggia dovrà cambiare completamente registro. Nella giornata di oggi è sembrato abulico e poco concentrato. Sono chiamati ad una vera e propria “mission impossible” Stefano Travaglia e ... oasport

