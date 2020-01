Terremoto in Piemonte, una scossa sveglia le province di Cuneo e Asti: magnitudo 3.1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:22 in Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Terremoto ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive (Cuneo) e Coazzolo (Asti). Leggi la notizia su fanpage

sgrunta : Terremoto nelle Langhe con epicentro tra Neive e Barbaresco: spavento per una scossa di magnitudo 3 avvertita in tu… - fanpage : Scossa di #terremoto all'alba, trema la terra in Piemonte - UtenteSenior : @SalvatoreBavosa Io quando la terra trema resto paralizzato... Come questa mattina (sentito il terremoto in piemonte) -