Smog, davvero il problema sono le automobili? (Di domenica 19 gennaio 2020) Smog, le automobili non solo l’unico problema da risolvere. Anzi, forse non sono neanche il problema principale da risolvere dalle autorità… Di fronte al problema delle polveri sottili, le grandi città del Centro e del Nord, Roma e Torino su tutte, hanno ridotto o bloccato la circolazione delle automobili nella convinzione che i dati sullo Smog potessero rientrare nei limiti. E invece, nonostante le piogge che hanno interessato la penisola, non sono stati ottenuti i risultati desiderati. E la cosa in fondo non sorprende… fonte foto https://twitter.com/Federauto IT Life PrepAir, le automobili non sono il problema principale legato allo Smog Uno studio condotto da Life PrepAir ha infatti evidenziato come le automobili non siano la causa principale dello Smog nelle città italiane. Il grande problema è rappresentato dal riscaldamento domestico. Oltre il ... Leggi la notizia su newsmondo

