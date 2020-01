Scovate 17 applicazioni che scaricano lo smartphone e non solo (Di domenica 19 gennaio 2020) Ben 17 applicazioni sono state appena smascherate: mostrano banner pubblicitari di continuo e scaricano la batteria del nostro device. Vi sembrano poche 17? Eppure basta fare un giro nello store del nostro smartphone per accorgerci che le app disponibili per il download sono davvero tantissime. Ma siamo davvero sicuri che siano tutte utili e che, soprattutto, non mettano in pericolo i nostri dati ed il funzionamento del nostro smartphone? La risposta è no, non possiamo avere questa certezza. E queste 17 app ne sono la prova! Cosa comporta installare una delle applicazioni segnalate In base a quanto emerso, allo stato attuale, aver installato una delle 17 applicazioni segnalate da Bitdefender non comporta gravi pericoli. Si tratterebbe semplicemente, se così possiamo dire, della comparsa di fastidiosi annunci pubblicitari ad intervalli regolari. E a quanto pare, anche volersi sbarazzare ... Leggi la notizia su kontrokultura

