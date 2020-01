Proxima Centauri c, nuova Super Terra scoperta dagli astronomi (Di domenica 19 gennaio 2020) Proxima Centauri c, nuova Super Terra scoperta dagli astronomi Un gruppo di ricercatori è riuscito ad individuare la presenza di un secondo pianeta nel sistema stellare Proxima Centauri, verso la costellazione del Centauro: il pianeta è stato nominato Proxima Centauri C. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science Advances dal gruppo coordinato da Mario Damasso, dell’Inaf di Torino, e da Fabio Del Sordo dell’Università di Creta grazie ai dati che sono stati raccolti utilizzando gli spettrografi installati in Cile. L’esopianeta in questione è stato individuato grazie alle cicliche variazioni della luminosità di Proxima Centauri e sarebbe molto probabilmente una Super Terra, come quelle osservate in passato dal telescopio spaziale Kepler. Proxima Centauri c si trova a soli 4,2 anni luce dalla Terra e compie un’orbita completa attorno la sua stella madre una volta ogni 5,2 ... Leggi la notizia su termometropolitico

