Per i quotidiani il migliore, nel Napoli, è stato Ospina (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ sicuramente Ospina, per i quotidiani oggi in edicola, il migliore del Napoli contro la Fiorentina. I voti oscillano dal 6 della Gazzetta dello Sport al 7 di Repubblica e Corriere dello Sport. Quest’ultimo scrive di lui: “Salva su Milenkovic, su Chiesa (per una questione di centimetri) e su Benassi, non può opporsi in alcun modo al gol di punta di Chiesa (come invece accade nella ripresa, quando gli respinge un rigore in movimento) e nemmeno a quello di Vlahovic. Senza di lui, sarebbe stata una sconfitta molto più pesante” Per il Corriere della Sera e per il Mattino, il voto in pagella è 6,5 Il Mattino scrive: “Con un guizzo che sfida le leggi della gravità va a togliere un pallone dall’incrocio dei pali. Si ripete nella ripresa, con grande abilità nell’opporsi a una conclusione ravvicinata di Chiesa sugli sviluppi di un errore della linea difensiva. ... Leggi la notizia su ilnapolista

