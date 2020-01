Padova, vive tre mesi con il fratello morto in casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Padova – I carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, Silvano Ambrosi, a Ospedaletto Euganeo, un comune in provincia di Padova. Le ipotesi circa la morte salle prime indagini, sono di origine naturale, si pensa a causa ad un infarto. L’uomo era morto da almeno tre mesi, secondo i primi accertamenti fatti dal medico legale, da quanto visible dal suo stato di decomposizione. In casa con il cadavere viveva il fratello ignaro che l’uomo fosse deceduto. L’allarme è partito da una segnalazione dei servizi sociali del Comune, e non per la scomparsa del defunto, ma del fratello. Un uomo di 56 anni che risulta essere affetto da problemi psicologici. La segnalazione pervenuta ai militari, ha permesso la macabra scoperta. Una volta giunti nell’abitazione dei due fratelli in via Boschette, i militari avvertivano da subito la presenza del ... Leggi la notizia su kontrokultura

