Mentana e il refuso nel titolo su Salvini: “Doveroso chiedere scusa” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “La Lega voterà per l’arresto di Salvini”. Nella giornata del 19 gennaio non sono stati in molti ad accorgersi di questo particolare refuso all’interno dei titoli del Tg La7 condotto da Enrico Mentana, che però poche ore dopo ha comunque voluto personalmente scusarsi sia con i suoi telespettatori che con il l’ex ministro dell’Interno. L’anonimo titolista del telegiornale della settima rete è infatti incappato in un banale lapsus scrivendo “arresto” al posto di “processo” nei confronti del leader leghista, che proprio lunedì saprà se la Giunta per le Immunità del Senato approverà l’autorizzazione a procedere verso di lui in merito al caso della nave Gregoretti. Mentana e le scuse per il titolo su Salvini Visualizza questo post su Instagram A quanto pare non se ne è accorto nessuno, ma non per questo posso far finta ... notizie

Mentana refuso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mentana refuso