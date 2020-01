Meningite, L’Aquila: morta la donna ricoverata mercoledì (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Asl 1 Abruzzo ha reso noto che la donna ricoverata all’ospedale di L’Aquila per Meningite è deceduta. La paziente era stata ricoverata mercoledì scorso nel reparto di rianimazione del San Salvatore dopo essere stata colpita da Meningite pneumococcica. Si tratta di una forma non contagiosa, che non comporta rischi per la popolazione.L'articolo Meningite, L’Aquila: morta la donna ricoverata mercoledì Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

