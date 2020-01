LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: Razzoli spera nella top10, ora gli ultimi 8 (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Partito l’emergente svizzero Nef, 0.22 da gestire sul connazionale Yule. 13.50 Khoroshilov si scatena sul piano conclusivo e si porta al comando con 7 centesimi su Yule. 3° Grange a 0.40, 4° Razzoli a 0.59. Ora gli ultimi 8! 13.48 Il francese Muffat-Jeandet paga tanto sul muro ed è sesto a 0.63, dunque anche alle spalle di Razzoli. Tocca al russo Khoroshilov, che di solito cala nella seconda manche. Per lui 0.05 su Yule. 13.46 Un buon Giuliano Razzoli è terzo a 0.52 da Yule. Entrerà nei 15, mancano 10 atleti. E si intensifica la nevicata… 13.44 Yule al comando con 33 centesimi su Grange. Difficile che questa performance basti per il podio. Tocca a Giuliano Razzoli, appena 1 centesimo da gestire. 13.43 Sbaglia tanto anche lo sloveno Hadalin, 15° a 1″90. Grange resiste in testa, ora c’è lo svizzero Yule, grande ... Leggi la notizia su oasport

