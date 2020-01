Libia, Di Maio: “Solo con il dialogo Ue avanza, con la guerra arretra. Pronti a ospitare prossima riunione per implementare processo politico” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Quello che sta avvenendo in queste ore mette di nuovo al centro la soluzione politica. C’è un cessate il fuoco sostanziale, ma deve esser chiaro che quando ci si siede attorno a un tavolo per dialogare l’Unione europea avanza. Quando c’è una guerra i paesi dell’Ue necessariamente arretrano”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel punto stampa dopo il bilaterale con il suo omologo egiziano Sameh Shoukry a Berlino. Il leader del Movimento sottolinea anche gli obiettivi della Conferenza nella capitale tedesca: cessate il fuoco permanente, l’embargo delle armi, e un processo politico. E l’Italia, evidenzia infine, “è pronta a ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico”. L'articolo Libia, Di Maio: “Solo con il dialogo Ue avanza, con la guerra arretra. Pronti a ospitare prossima riunione per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

