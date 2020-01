Libia: accordo a Berlino sulla tregua. Ma Sarraj e Haftar si evitano (Di domenica 19 gennaio 2020) «Tutti gli Stati sono d'accordo che abbiamo bisogno di una soluzione politica e che non ci sia alcuna chance per una soluzione militare - ha detto Angela Merkel - Abbiamo messo a punto un piano molto ampio, tutti hanno collaborato in modo molto costruttivo, tutti sono d'accordo sul fatto che vogliamo rispettare l'embargo delle armi con maggiori controlli rispetto al passato» firenzepost

