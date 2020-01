Kate Middleton e William: fuga in Irlanda dopo l’addio di Harry e Meghan Markle (Di domenica 19 gennaio 2020) Kate Middleton e William fuggono in Irlanda dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona. A svelarlo sono i tabloid inglesi secondo cui la coppia reale starebbe programmando un viaggio a Dublino e Cork per sfuggire alla pressione della Megxit. Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per i duchi di Cambridge alle prese con una crisi che ha coinvolto tutta la Royal Family e che non accenna a placarsi. La Regina è riuscita a raggiungere un accordo con Harry e Meghan dopo il summit di qualche giorno fa, ma la monarchia inglese ha subito un duro colpo. Per questo motivo Catherine si sarebbe messa a disposizione della Sovrana per svolgere al meglio il suo lavoro. Ora più che mai i Cambridge devono rimanere uniti e stringersi intorno a Elisabetta II. Fra qualche giorno Kate presenzierà a un evento organizzato a Buckingham Palace da lei, per volere della Regina, mentre a ... Leggi la notizia su dilei

