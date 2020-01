Antonio Logli revisione processo, il nuovo avvocato a Quarto Grado: «Un qualcosa si è mosso» (Di domenica 19 gennaio 2020) Antonio Logli revisione processo: il nuovo avvocato del marito di Roberta Ragusa ha scelto lo studio di Quarto Grado per annunciare che è stato incaricato di compiere nuove indagini allo scopo di far riaprire il caso. Dopo aver più volte letto le carte dell’inchiesta e le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha confermato 20 anni di reclusione per il suo assistito, Enrico Di Martino del Foro di Massa una cosa ha voluto confermarla in diretta: esclude da subito l’ipotesi del ricorso alla Corte Europea. I diritti dell’imputato non sono stati violati, dunque, a suo modo di vedere. Antonio Logli revisione processo: «Un qualcosa si è mosso» «Gliel’ho chiesto: ‘Logli, è stato lei ad uccidere sua moglie?’ Lui ha risposto ‘no’. Avrebbe potuto anche rispondermi diversamente …». Enrico Di Martino è il nuovo avvocato dell’uomo ... Leggi la notizia su urbanpost

