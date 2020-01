Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto: condannata a 25 anni di carcere (Di sabato 18 gennaio 2020) Ha ucciso il marito utilizzando il collirio per le lenti a contatto. I fatti risalgono al luglio del 2018 ma adesso è arrivata la condanna a 25 anni di carcere. Siamo nel South Carolina, Stati Uniti: la donna, Lana Sue Clayton, ha avvelenato il marito, Stephen Delvalle Clayton con il collirio tanto che l’autopsia ha rilevato livelli mortali di tratraidrozolina, principio attivo del collirio che serve per dare sollievo agli occhi di chi usa lenti a contatto. L’omicidio è avvenuto nella casa dei due. Secondo il giudice, la Clayton avrebbe lasciato soffrire l’uomo per tre giorni prima di portarlo alla morte. La difesa di lei è stata quella di volerlo far soffrire ma non Ucciderlo. L'articolo Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto: condannata a 25 anni di carcere proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

