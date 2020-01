TORMENTA DI NEVE da record paralizza il Canada orientale (Di sabato 18 gennaio 2020) Sul Nord America l'inverno è tornato a ruggire, per una potente depressione gelida che tende ad abbracciare l'area compresa fra la parte est del Canada ed il nord-est degli Stati Uniti. La situazione più difficile si registra proprio sul Canada orientale, a causa delle intense nevicate. La tempesta di NEVE è così importante che è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori di Terranova e Labrador letteralmente paralizzati, con la raccomandazione assoluta di rimanere a casa. Tutti i negozi hanno chiuso le saracinesche, anche nella principale città di Saint John's. La tempesta di NEVE ha portato fino a 76,2 centimetri di NEVE all'aeroporto internazionale di St. John, anche se da testimonianze in località vicine si sarebbe registratta anche più NEVE. I 69 centimetri caduti venerdì hanno battuto il record di NEVE in un giorno che resisteva dal 5 aprile 1999, quando ... Leggi la notizia su meteogiornale

pam_esiste_gia : UNA TORMENTA DI NEVE DOMANI DAVANTI LA SM. - satishscorpion : RT @Siriostar69: Che freddo..bbbrrr..???? già il Cielo è bianco ed è pronto ad una tormenta di neve..??????? meglio che mi copra un po'..?????? #Bu… -